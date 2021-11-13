Тысячи украинцев, взявшие долларовые кредиты на ипотеку до финансового кризиса 2008-2009 годов и не сумевшие погасить их до 2014-го, столкнулись с претензиями налоговиков.

По данным старшего партнера АК "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, фискалы массово рассылают требования об уплате налогов с прощенных долгов – "по 200-300 тыс. грн, иногда и по 1-2 млн грн". В разговоре с UBR.ua он отметил, что в его практике насчитывается десятки подобных случаев.

Налоги с "дополнительного блага"

Налоговый консультант Киевского центра поддержки развития бизнеса Александра Томашевская рассказала UBR.ua, что данная проблема остро стояла, когда происходило урегулирование вопросов с валютными ипотеками.

Она привела следующий пример – кто-то до 2008 года взял кредит $100 тыс. на покупку жилья, когда "доллар был условно по 5 грн". Соответственно, в национальной валюте сумма долга составляла около 500 тыс. грн. Тогда были очень выгодные ставки именно на валютные кредиты, их не брал только ленивый, отметила эксперт.

После того, как разразился глобальный финансовый кризис и курс обрушился до 8 грн/$, долг "вырос" до 800 тыс. грн. Уже на этом этапе многие переоформили кредиты в гривну, но – не все. И вот наступил 2014-й, когда доллар "подскочил" втрое, таким образом, ипотека уже превратилась в заоблачные 2,4 млн грн.

Такие суммы для многих украинцев стали неподъемными. Тогда банк, получив пускай 1,4 млн грн – а это намного больше изначальных 500 тыс. грн – соглашался "простить" остальной долг. Вот этот 1 млн грн называется "дополнительное благо", о котором банк обязан сообщать в фискальную службу.

Налоговики, в свою очередь, видя в своей отчетности такой "подарок", выдвигали требование уплатить налоги – 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Что с суммы, указанной в примере выше, составляло ни много ни мало – 195 тыс. грн.

Александре Томашевской известен случай, когда физлицо объявило себя банкротом, чтобы хоть как-то рассчитаться с налоговиками за "дополнительное благо".

Заемщики не знают, что нужно декларировать

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько сообщил в комментарии UBR.ua, что в течение 2017-2020 гг. подобных дел встречалось очень много. По его данным, описанная выше проблематика касалась не только ипотеки.

"Согласно нормам Налогового кодекса, дополнительные блага – это средства, материальные или нематериальные ценности, услуги, другие виды дохода, которые выплачиваются (предоставляются) плательщику налога налоговым агентом, если такой доход не является заработной платой и не связан с выполнением обязанностей трудового найма или не является вознаграждением по гражданско-правовым договорам (соглашениям), заключенным с таким плательщиком налога", – привел он юридическое определение "дополнительного блага".

Игорь Ясько подчеркнул, что "на практике налогоплательщики довольно редко декларируют и облагают налогом дополнительное благо". Обычно это связано с неосведомленностью относительно такого декларирования и уплаты, а также с незначительным размером сумм дохода, полученных таким плательщиком, объяснил управляющий партнер ЮК Winner.

Требования налоговой – незаконны

Исходя из анализа Реестра судебных решений, говорят юристы, практика вынесения налоговых уведомлений-решений с целью доначисления налога на дополнительное благо достаточно распространенная.

"Но в большинстве случаев, при обращении с иском, суд принимает сторону налогоплательщика", – заметил в беседе с UBR.ua старший юрист компании Stron Юрий Тышкивский на основе проведенного по просьбе UBR.ua анализа Реестра судебных решений.

Ростислав Кравец подчеркнул, что в законодательство были внесены изменения с целью решения данной проблемы. Речь идет о пункте 8, которым законодатели в 2015 году дополнили Переходные положения Налогового кодекса.

Его суть такова – в случае, если на 1 января 2014 года долг не был погашен, то в дальнейшем – при его "прощении" – дополнительное благо не облагается налогом.

"На сегодняшний день все эти требования налоговой – неправомерны, и их можно оспорить в суде", – подчеркнул Кравец.