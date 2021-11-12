В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве на Донбассе двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью, сообщил пресс-центр штаба ООС.
79 отдельная десантно-штурмовая бригада сообщила, что при выполнении боевого задания в районе проведения ООС погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович.
С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
В районе населенного пункта Зайцево враг открывал огонь из гранатометов разных систем.
В направлении Попасной противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
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