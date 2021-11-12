также в разделеПроисшествия
Пленный в тюрьме Макеевки скончался от ножевых ранений 15
В тюрьме оккупированной Макеевки умер осужденный за шпионаж 58
В Харькове водитель, находившийся на условном сроке, сбил двух детей 34
ООС: Боевики совершили 13 обстрелов, ранен военный 8
В Украине – почти 25 тысяч новых случаев COVID-19 69
На Львовщине от COVID-19 умер «киборг» Владимир Клепач 89
Родственника покойного мэра Кривого Рога нашли повешенным 77
На Донбассе погибла 24-летняя военнослужащая 89
На Прикарпатье зафиксировали землетрясение 15
На пляже в Одессе горел ночной клуб 111
Минздрав заявил о 23 тысячах новых случаев COVID-19 21
18-я область Украины может перейти в «красную зону» 29
Во двор владельца стройфирмы в Ривном бросили гранату 11
В Украине – почти 19 тысяч случаев COVID за сутки, 833 человека умерли 20
Бизнесмен из Запорожья заявил, что его сына убили в Киеве из-за украинского языка 79
Стало известно имя погибшего в воскресенье бойца 19
На Донбассе погиб военный, еще двое – ранены 28
В Украине за воскресенье – более 13 тысяч новых случаев COVID-19 22

В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве на Донбассе двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью, сообщил пресс-центр штаба ООС.

79 отдельная десантно-штурмовая бригада сообщила, что при выполнении боевого задания в районе проведения ООС погибли подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович.

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

В районе населенного пункта Зайцево враг открывал огонь из гранатометов разных систем.

В направлении Попасной противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги