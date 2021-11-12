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Выход из кризиса в мировом Православии, вызванного антиканоническими действиями Константинопольского патриарха, возможен только соборным способом.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в приветственном слове к участникам международной конференции «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения».

«С первых веков существования Церкви в Ней обсуждались вопросы соотношения личного первенства и соборного принципа управления. Одна из главных угроз, почти всегда преследовавшая соборное устройство Церкви - это попытки возвести авторитет отдельных иерархов над авторитетом Соборов. Именно по этому пути пошел католицизм, установив папское первенство во Вселенской Церкви, однако на Востоке никогда не соглашались признать примат любого архиерея над церковными Соборами. Для восточного богословия приоритет церковных Соборов был всегда безоговорочным», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ обратил внимание, что соборное устройство Церкви из-за действий Константинополя оказалось под угрозой.

«Константинопольский Патриархат все громче говорит о своих «особых правах» и пытается единолично решать важнейшие вопросы церковной жизни. Именно представление Константинопольской Церкви о своем особом статусе является первопричиной тяжелого кризиса, в котором сегодня оказалось все Мировое Православие. Нас сегодня больше всего беспокоит то, что Константинопольский Патриархат отказывается выносить болезненные вопросы церковной жизни на соборное обсуждение», - сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший подчеркнул, что найти выход из тяжелого кризиса, который поставил Мировое Православие на грань раскола возможно «только путем созыва собраний предстоятелей Поместных Церквей, а возможно и Всеправославного Собора».

Предстоятель УПЦ отметил, что только «совместными усилиями мы сможем преодолеть сложный кризис в нашей церковной жизни».

Как сообщалось ранее, в Киевской духовной академии 11 ноября состоялась международная научно-практическая конференция «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения».

Научный форум посвящен богословско-каноническому осмыслению принципа соборности Церкви и вопросу первенства среди Поместных Православных Церквей.

Участие в конференции помимо богословов и ученых из Украинской Православной Церкви приняли представители Поместных Православных Церквей: Антиохийской, Русской, Сербской, Болгарской, Польской, Православной Церкви Чешских земель и Словакии и Православной Церкви в Америке.

 
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