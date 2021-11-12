Цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги в этом отопительном сезоне останется неизменными, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время эфира программы «Право на власть».

Так, тариф на электроэнергию был снижен для 80% домохозяйств до 1,44 грн за кВт-ч. Для остальных он остается 1,68 грн за кВт-ч.

«Нафтогаз» сегодня предлагает населению газ по цене 7,96 грн/кубометр. Те потребители, которые попали на Поставщика последней надежды, тоже платят такую ​​цену. Кроме того, мы заключили меморандум с представителями местного самоуправления, чтобы оставить тарифы на тепло и горячую воду на уровне прошлого года. Для этого государство дает 4% НДФЛ и 13,44% акциза в местные бюджеты в следующем году. Это более 30 млрд грн, которых вполне достаточно для выполнения этой задачи», — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также подчеркнул, что все нуждающиеся в субсидии люди будут ими обеспечены. По словам главы правительства, в «красных» зонах нормативы для начисления субсидий украинцам увеличены на 50% согласно постановлению Кабинета Министров.