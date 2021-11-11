также в разделеРелигия
В Киеве УПЦ организовала встречу представителей семи Церквей, чтобы решить, как сберечь мировое Православие 37
Православная Церковь в Америке поддержала УПЦ в обсуждении принципа соборности Церкви 14
Викарий Сербского Патриарха на конференции в Киево-Печерской лавре заявил: Варфоломей - не Папа Римский 9
Православие на грани большого раскола, но выход есть – управляющий делами УПЦ 12
Епископ УПЦ считает, что действия патриарха Варфоломея привели к кризису соборности в мировом Православии 9
УПЦ собирает подарки для сирот и нуждающихся детей ко дню святого Николая 9
На Херсонщине митрополит УПЦ отпел военнослужащую ВСУ 18
На Закарпатье в монастыре УПЦ возле иконы Богородицы зацвели сухие лилии 21
Священник УПЦ рассказал, как молиться за самоубийц 15
В Киевских духовных школах издали книгу для тех, кто изучает Новый завет 11
В Церкви объяснили, почему среди верующих людей много противников вакцинации 20
Епископ УПЦ на примере преподобного Иова рассказал о христианском призвании каждого человека 10
Священник УПЦ рассказал о вере в воскресение мертвых в древней Церкви 10
В УПЦ заявили о разжигании религиозной вражды украинским министром 19
В Киеве представители семи Поместных Церквей примут участие в конференции УПЦ, посвященной соборности Церкви 77
Запорожский митрополит УПЦ передал медоборудование в больницу для COVID-больных 80
Митрополит Антоний объяснил, как преодолеть панику и страх 40
В Киевских духовных школах УПЦ проходят торжества в честь преподобного Нестора Летописца 11

Главным признаком соборности Святой Православной Церкви является ее единство.

Фото: foma.ru

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Савва сказал в письме Предстоятелю УПЦ Митрополиту Онуфрию по случаю проведения в Киеве 11 ноября международной научно-богословской конференции «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения».

Митрополит Савва отметил важность и актуальность темы в сегодняшнее время, учитывая кризис происшедший в мировом Православии.

«Факт появления так называемой Православной Церкви Украины вместо уврачевания религиозного нестроения в Украине, его усугубил и усложнил. Вместо единения общества произошло разделение и вышло за рамки украинского раскола и коснулось всего мирового Православия», - сказал Предстоятель Польской Церкви.
 
Он напомнил, что главным признаком соборности Святой Православной Церкви есть Ее единство. «Оно живет верностью догматическому учению Святой Церкви и в нем нет места на экклесиологический компромисс», - подчеркнул митрополит Савва.

«Сегодня не хватает Евхаристического общения, этому радуется сатана. Даем соблазн окружающему нас миру и служим плохим примером для инославных и слабо верующих. И за это должны будем дать ответ перед Судом Божиим. Поэтому необходим всеправославный диалог. Польская Православная Церковь всеми силами старается способствовать ему. Киевская конференция и служит к осмыслению современной ответственности», - считает Польский Предстоятель.

Блаженнейший Митрополит Савва выразил поддержку Митрополиту Онуфрию и полноте Украинской Православной Церкви. «Желаем Вам здоровья и неоскудевающей помощи Божией в несении ответственного Кормчего Украинской Церкви и Украинского народа», - пожелал он Митрополиту Онуфрию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6701 грн.
13
Теги