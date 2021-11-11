Вселенское Православие оказалось на грани большого раскола из-за нарушения фундаментальных канонов Церкви при решении украинского вопроса.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) во время брифинга для центральных украинских СМИ, который состоялся на международной научной конференции «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения» сегодня в Киево-Печерской лавре.

«Вселенская Православная Церковь стоит перед большим кризисом - мы на грани большого раскола, из-за ситуации в Украине, из-за тех неправомерных, антиканонических действий, которые совершил патриарх Варфоломей в отношении украинских раскольников. Православная Церковь ищет выход, чтобы действительно не произошел большой раскол. Ищем ответы в истории Церкви: как принимались раскольники в евхаристическое общение Православной Церкви, и анализировались те канонические устои, которые являются базисом церковной жизни. Как здание стоит на фундаменте: оно может быть красивым, могут быть украшены стены, кровля, но все стоит на фундаменте. Фундамент исторической Церкви - церковные каноны. Патриарх Варфоломей, к сожалению, выдавая так называемый томос украинским раскольникам, сделал это с нарушением всех основ канонического устройства Православной Церкви. Это может привести к великому расколу, который когда-то произошел в XI веке, когда западная Церковь разделилась с восточной Церковью и до сих пор эти великие разделения между католиками и православными существуют, и мы не можем сослужить. К сожалению, мы на грани такого раскола внутри самой Православной Церкви», – подчеркнул митрополит Антоний.

В то же время, управляющий делами УПЦ предположил, что выход можно найти и избежать большого раскола. Главное – желание Вселенского патриарха.

«Наши молитвы и наше научное общение посвящено поиску выходов: что нужно сделать для того, чтобы не допустить большого раскола. Вопрос в желании, ответственности перед Церковью, перед историей, за происходящее. Если ответственность и желание соединятся, то я думаю, что выход может найтись на соборном заседании. Мы же говорим, что Церковь – это не решение одного человека. Это соборное решение, когда принимают участие все члены Вселенской Церкви. Поэтому мы настаиваем на том, что украинский вопрос должен рассматриваться на Всеправославном уровне. Формулу можно найти: это должны быть только главы Поместных Церквей или с присутствием епископата. Но как показывает история – сколько было расколов, сколько появлялось в истории нашей Церкви ересей, Церковь всегда находила мужество собрать Вселенский или поместный собор, на котором находилось решение вопроса. Нужно именно желание и решительность», - отметил митрополит Антоний.

Однако есть ли такое желание у патриарха Варфоломея – большой вопрос.

«Вопрос в том, как показывает опыт, если любой человек грешит в одном грехе, то другой грех идет уже по цепочке. Поэтому если есть одно нарушение в решении церковного вопроса с нарушением какого-то одного канона, за ним следует и другое нарушение. Это доказывает опыт каждого из нас в нашей духовной жизни, это доказывает и историческое существование нашей Церкви», - резюмировал управляющий делами УПЦ.

Как сообщалось ранее, в Киевской духовной академии сегодня состоялась международная научно-практическая конференция «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения».

Научный форум посвящен богословско-каноническому осмыслению принципа соборности Церкви и вопросу первенства среди Поместных Православных Церквей.

Участие в конференции помимо богословов и ученых из Украинской Православной Церкви принимают представители семи Поместных Православных Церквей: Антиохийской, Русской, Сербской, Болгарской, Польской, Православной Церкви Чешских земель и Словакии и Православной Церкви в Америке.