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Глава правительства Чехии Андрей Бабиш в четверг подал прошение об отставке.

«Правительство решило уйти в отставку. Я направил президенту прошение об отставке, президент принял его», - приводит слова Бабиша чешское радио.

Теперь президент страны Милош Земан должен обратиться к уходящим в отставку министрам с просьбой исполнять полномочия вплоть до формирования нового кабинета, передает Интерфакс.

Ранее на этой неделе Земан поручил лидеру Гражданской демократической партии Петру Фиале сформировать новое правительство Чехии.

Соглашение о формировании правительственной коалиции было достигнуто в Праге в понедельник. Подписи под коалиционным соглашением поставили представители Гражданской демократической партии, Христианско-демократического союза, ТОП 09 в коалиции с альянсом «Вместе» и Пиратская партия в коалиции с движением СТАН (Старосты и независимые).

В составе нового кабинета, как ожидается, будет 18 министров, включая премьера, которым должен стать Фиала.

Фиале 57 лет, ранее он занимал должность министра образования, молодежи и физической культуры, с 2013 года он является депутатом парламента.
ForUm

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