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Пресс-секретарь "делегации "ЛНР"" в Трехсторонней контактной группе Мария Ковшарь сообщила о желании Киева закупать энергоресурсы на неподконтрольных территориях.

Ее слова приводит РИА Новости, сообщает Страна.

По словам Ковшарь, 9 ноября на заседании подгруппы по экономическим вопросам украинская сторона попросила обсудить тему коммерческих поставок электроэнергии и угля из Донбасса в Украину.

В свою очередь, "министр иностранных дел ЛНР" и "полпред республики" в ТКГ Владислав Дейнего заявил, что "республики" готовы к обсуждению.
 
"Мы с пониманием отнеслись к этой проблеме, в особенности учитывая тот факт, что это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, как это предписано Комплексом мер, и сегодня повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность. Однако услышав это, представители Киева предпочли в ответ промолчать", - отметил Дейнего.

Эту новость уже прокомментировала в Телеграмм украинская делегация в ТКГ. 

"На самом деле представители украинской стороны подгруппы по социально-экономическим вопросам указали российской стороне на перспективы ухудшения социально-экономической ситуации как на подконтрольной территории Луганской области, так и на временно оккупированной", - говорится в записи.

Вероятной причиной этого в пресс-службе украинской делегации в ТКГ назвали прекращение Россией поставок энергетического угля на Луганскую ТЭС, которая производит тепло и электричество для подконтрольных районов и питает электроэнергией КП "Попаснянский районный водоканал".

"Представители украинской делегации указали на недопустимость ухудшения положения наших граждан по обе стороны линии разграничения, что прямо противоречит духу и букве Нормандских и Минских соглашений. А дальше заработала машина российской пропаганды. Украинская делегация выражает надежду, что благополучие луганчан с обеих сторон линии разграничения остается приоритетами для ТКГ", - написано в посте делегации.

Эту запись прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны". Он отметил, что по форме Киев опроверг слова представителей "ЛДНР", а по сути - подтвердил.

"Украинская делегация в ТКГ пишет, что есть проблема на Луганской ТЭС, где нет угля. И, типа, надо это как-то решать. Ну, а решать это можно, в принципе, только одним путём - через поставки угля с неподконтрольных территорий", - отметил канал.
ForUm

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