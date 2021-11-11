Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с Офисом генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины – начальнику Службы безопасности президента Украины – в дезертирстве.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, в начале 2014 года генерал-майор находился в командировке на территории Автономной Республики Крым, где руководил мерами по охране экс-президента Виктора Януковича. Однако после завершения командировки он не только не вернулся к месту службы, но и выехал за пределы Украины. При этом он действовал по предварительному сговору с другими военнослужащими Управления государственной охраны Украины.

Также бывший начальник охраны Януковича организовал незаконную переправку экс-президента через государственную границу Украины. Это дало возможность Януковичу с 2014 года укрываться от органов досудебного расследования и суда.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лица через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 408 УК Украины (дезертирство по предварительному сговору группой лиц).

По данным источника УП, речь идет о Константине Кобзаре.