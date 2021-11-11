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Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции против 8 физических лиц, причастных к открытию дипломатического представительства Никарагуа на территории оккупированного Российской Федерацией Крыма. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Это 8 физических лиц: 4 граждан Никарагуа и 4 граждан Российской Федерации», - отметил он.

Напомним, в начале ноября Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с незаконным и несогласованным визитом посла Никарагуа в РФ Альбы Асусены Торрес в Автономную Республику Крым для вручения т.н. «почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в г.Симферополь» Олегу Белавенцеву консульского патента.

Позже стало известно, что Кабинет министров Украины предложил Совету национального безопасности и обороны применить санкции в связи с открытием так называемого консульства Республики Никарагуа в Крыму.
ForUm

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