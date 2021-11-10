На Херсонщине в селе Казачьи Лагери состоялось погребение военнослужащей 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко младшего сержанта Татьяны Алхимовой.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, заупокойное богослужение совершил митрополит Новокаховский и Генический Филарет.
Отпевание прошло возле дома погибшей в селе Казачьи Лагери, где родилась и проживала Татьяна.
Митрополит Филарет выразил соболезнования и отметил важность дальнейшей молитвы о новопреставленной.
Татьяна Алхимова родилась в 1997 году. В 2019 году вступила в ряды Вооруженных Сил Украины. Похоронена военная на Аллее памяти кладбища в городе Новая Каховка.
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