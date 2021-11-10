также в разделеРелигия
На Закарпатье в монастыре УПЦ возле иконы Богородицы зацвели сухие лилии 14
Священник УПЦ рассказал, как молиться за самоубийц 12
В Киевских духовных школах издали книгу для тех, кто изучает Новый завет 11
В Церкви объяснили, почему среди верующих людей много противников вакцинации 15
Епископ УПЦ на примере преподобного Иова рассказал о христианском призвании каждого человека 8
Священник УПЦ рассказал о вере в воскресение мертвых в древней Церкви 9
В УПЦ заявили о разжигании религиозной вражды украинским министром 14
В Киеве представители семи Поместных Церквей примут участие в конференции УПЦ, посвященной соборности Церкви 33
Запорожский митрополит УПЦ передал медоборудование в больницу для COVID-больных 80
Митрополит Антоний объяснил, как преодолеть панику и страх 40
В Киевских духовных школах УПЦ проходят торжества в честь преподобного Нестора Летописца 11
Митрополит УПЦ объяснил, что значит «исполнять закон Христов» 6
Священник УПЦ рассказал, почему мученики попадают в рай 10
На Черниговщине верующие УПЦ почтили чудотворную Прилуцкую икону Богородицы 10
В Харькове создадут сестричество милосердия УПЦ 10
На Кировоградщине освятили восстановленный храм УПЦ 10
Патриарх Кирилл назначил новую игуменью Корецкого монастыря 54
Верующие УПЦ сегодня празднуют день памяти преподобного Нестора Летописца 7

На Херсонщине в селе Казачьи Лагери состоялось погребение военнослужащей 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко младшего сержанта Татьяны Алхимовой.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, заупокойное богослужение совершил митрополит Новокаховский и Генический Филарет.

Отпевание прошло возле дома погибшей в селе Казачьи Лагери, где родилась и проживала Татьяна. 

Митрополит Филарет выразил соболезнования и отметил важность дальнейшей молитвы о новопреставленной.

Татьяна Алхимова родилась в 1997 году. В 2019 году вступила в ряды Вооруженных Сил Украины. Похоронена военная на Аллее памяти кладбища в городе Новая Каховка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2758 грн.
12
Теги