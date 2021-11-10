Никого не удивляет, что советник главы СБУ водит дружбу с невъездным в Украине сексотом ФСБ, главным кремлевским пропагандистом?! «Многостаночник» Куфтырев давно приучил общественность к тому, что умеет использовать и пользовать все, что движется: от простых «погорельцев-лохов», до депутатов, олигархов и чиновников.

Павел Куфтырев персона публичная. В Украине о нем пишут много, да и сам он не дурак попиариться. Теперь еще и в России приобрел случайную известность, благодаря своей дружбе с журналистом Владимиром Соловьевым и проворачиваемым ими схемам. Иногда, правда, кажется, что существует, как минимум, два Павла Куфтырева, которые не просто занимаются разными, порой несовместимыми вещами, но и просто не знают о существовании друг друга. А уж его собственная жена точно не знает, кто из них ее муж, чем и с кем он занимается.

Для наглядности приведем фрагмент интервью супруги Павла Куфтырева бывшей российской теннисистки Анны Чакветадзе.

– Муж – юрист по образованию?

– Да. Но он не практикующий юрист. Эти знания помогают ему в бизнесе.

Под портретом ее мужа на сайте юрфирмы Greco при этом написано, что он там старший партнер, практикующий юрист, специализирующийся на экологии и пр. Сам он интервью раздает о том, как стоит на защите интересов простых людей, объединяет их в коллективными исками, защищает их в суде. Чем, казалось бы, не юрист. Но жену не обманешь. Она-то знает, что это не юридическая практика, а чисто бизнес - зарабатывание денег.

Недоброжелатели вешают на Куфтырева ярлык эко-рейдера. Это все о тех же коллективных исках. Пишут, что Куфтырев и его партнеры подбивают людей судиться с крупным бизнесом, которому можно предъявить претензии за несоблюдение природоохранного законодательства. Он и его юристы представляют в таких делах истцов в суде. Сразу отметём романтическую версию о том, что юристы тут выполняют роль Робинов Гудов, отнимающих у богатых и отдающих бедным. Даже в тех случаях, когда юристам удается отжать денег у ответчиков, львиную долю полученного они оставляют себе. Простым истцам в лучшем случае перепадают крохи, которые всегда меньше обещанных до начала судебного процесса.

Так, напомним, под пожар на нефтебазе «БРСМ-НАФТА», располагавшейся под Васильковом, люди Куфтырева создали «Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии». Фонд от имени пострадавших подал иск к БРСМ на 1,3 млрд грн, затем обещал увеличить сумму требований до 2,7 млрд грн, но позже кулуарно договорился с ответчиком о мировом соглашении всего на 28,450 млн ($1 млн по тогдашнему курсу) из которых четверть досталась его Фонду, а не пострадавшим. Просто для понимания: пострадавших более 2 тыс. человек, но четверть суммы, полученной по мировому соглашению, ушла Куфтыреву.

Опять же назвать Куфтырева после этого рейдером было бы большим преувеличением. Вымогателем, паразитирующем на бедах других, мародером, обобравшим Васильковских погорельцев, по крайней мере, на четверть от выплаченных им компенсаций — это да. Но дело даже не в четверти миллиона зеленых, а в создании хорошего прецедента для «разведения» новых людей на групповые иски.

В целом все повторяется. В шахматах у него та же примерно картина. Куфтырев любит рассказывать о том, какой он вклад вносит в развитие этой дисциплины. Вне публичного внимания остается только то, что шахматы дают ему возможность ходить по высоким кабинетам и обзаводиться нужными, конвертируемыми в дело связями. Вслед за женой Куфтырева уже и украинские шахматисты толком не знают, с кем имеют дело. Точнее знают, что это не про шахматы, а про связи: “Есть такой Павел Вячеславович Куфтырев – член исполкома ФШУ и президент федерации шахмат Киева. Полномочия его в федерации заключаются в том, чтобы вести непосредственные переговоры с органами государственной власти – GR-менеджмент”. Это слова гроссмейстера Павла Эльянова. Шахматы здесь не цель, а средство, точно так же, как пострадавшие в Васильковской трагедии.

Нет ничего удивительного, если глава Службы безопасности Украины Иван Баканов тоже не очень верно понимает, что на самом деле из себя представляет его советник Павел Куфтырев. Можно даже предположить, что тот докладывает Баканову, как почти уже завербовал главного кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, к которому под видом дружбы и делового сотрудничества сумел втереться в доверие.

А дел этих не так и мало. И это не только шахматы, где интересы двух друзей пересекаются. Пишут, что это еще и посредничество между разделенными войной и санкциями украинскими и российскими олигархами.

Помимо Баканова – отдельно стоит связь Куфтырева со Стефанчуком, который до недавнего времени был вице-спикером Верховной Рады, а совсем недавно стал спикером. Речь не только о законодательстве про референдумы и другие избирательные инициативы, которые для Стефанчука готовит команда Куфтырева, но и лоббистские законодательные инициативы, которые Куфтырев делает для своих друзей-коллег по цеху.

Приведём только один громкий пример, это законодательство про игральный бизнес, который в обществе окрестили операция БАУМ, и вот почему. Как и при чём здесь Куфтырев?

Законодательство готовила компания «Eterna Law» управляющими партнёрами которой являются Андрей Астапов и Олег Мальский(родной брат экс-губернатора Львовской области, которого избрали из интернета). Мальский и Куфтырев – лучшие друзья, о чём свидетельствуют многочисленные «юридические тусовки», где они даже по-дружески уступают друг другу номинации в различных конкурсах профессионального сообщества, соревнуясь кто лучше, один год – один, другой год – другой. Всё по-дружески. Именно Куфтырев помогал с их законом в Верховной Раде по казино и букмекерам. Главным по этому закону является Борис Баум, который последние 15 лет занимал руководящие должности в ряде компаний, принадлежащих организованной преступной группе под называнием «Лужниковские».

И вновь связь Россия – Украина. Eterna Law, кстати, обслуживает компанию “Pari Match”, которая активно продвигается на российском рынке, где у юристов также имеется представительский офис в Москва-Сити. А не без помощи ли Куфтырева – Соловьёва - пари матч достаточно вольготно чувствует себя на российском рынке?

Все, что изложено в статье не является завершённой «картиной маслом» о том, кто такой Павел Куфтырев, но дает представление с кем имеют дело люди из первой десятки людей, которые принимают судьбоносные решения для государства под названием Украина.