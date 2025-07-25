Верховна Рада розглядатиме законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП 31 липня

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що засідання парламенту щодо розгляду президентського законопроєкту щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбудеться 31 липня.



Як він написав у фейсбуці, буде пропонувати схвалити документ одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, який обмежує незалежність НАБУ і САП. Того ж дня підписав документ, попри заклики ветувати законопроєкт. Закон набув чинності.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.