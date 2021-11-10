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В рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения по Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске столица получает новую пешеходную зону на Бессарабском проезде, сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Движение автотранспорта от бул. Тараса Шевченко до ул. Бассейной разрешается только через ул. Большую Васильковскую и Павла Скоропадского.

При этом создается новая дополнительная парковка на улице Бассейной от ул. Павла Скоропадского до Бессарабской площади.

Он отметил, что заезд на Бессарабский проезд со стороны улицы Бассейной предусмотрено открывать в ночное время для обслуживания балансовых территорий работниками ответственных коммунальных предприятий.

Тогда же рекомендуется проводить логистические операции для нужд Бессарабского рынка.

В рамках реализации комплексной схемы организации дорожного движения на Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске устроена велосипедная инфраструктура, упорядочены дорожное движение и парковочные зоны.

По соответствующему проектному решению была разработана транспортная модель, показавшая повышение пропускной способности района Бессарабской площади на 11%.
ForUm

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