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В Киеве возле метро «Арсенальная» создадут пешеходную рекреационную зону. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Сегодня город перегружен автомобилями. И закрыть какие-то улицы только для пешеходов - очень сложно для трафика. Но, мы уже определились с несколькими такими зонами. Первой пешеходной зоной в центре города станет территория возле станции метро «Арсенальная». Это не должно мешать движению авто, ибо создана она будет не на дороге. Там обустроят рекреационную зону и впоследствии установят фонтан», - рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, средства на этот проект будут привлечены не из бюджета города. К созданию этой зоны уже готовы присоединиться частные предприниматели, бизнес которых расположен рядом.

«В дальнейшем мы будем рассматривать возможность создания пешеходных зон в других районах столицы. И не только в центральных», - отметил Кличко.
ForUm

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