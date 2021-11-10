Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла шпионскую деятельность жителя Ялты в интересах Службы безопасности Украины, заявили в среду в Центре общественных связей ФСБ.

«Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 года по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности», - цитирует Интерфакс сообщение ЦОС.

Задержанному вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ), уточнили в ФСБ. Ялтинский горсуд отправил его под стражу.

Как следует из видео, распространенного ФСБ, мужчина был задержан в квартире, сопротивления он не оказывал, на вопрос сотрудников спецслужбы о наличии у него запрещенных предметов ответил отрицательно.

Обвинение в госизмене предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

По информации осведомленного источника, речь идет об экс-депутате горсовета Ялты Юрии Ломенко. Горсовет досрочно прекратил его полномочия 8 ноября «в связи с отставкой по собственному желанию», говорится в опубликованном решении парламента. Он избирался по одномандатному округу от партии «Единая Россия».

Ломенко был мэром Симеиза с 2013-го по 2014 год.