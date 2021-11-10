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Президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением запретить полеты в небе стран ЕС для авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Беларусь, сообщил, выступая во вторник в сейме, польский премьер Матеуш Моравецкий.

«Президент предложил немедленно запретить возможность осуществления полетов в европейском небе тем авиакомпаниям, которые обеспечивают транспортировку мигрантов на территорию Беларуси», - приводит его словам Интерфакс-Украина.

«Мы будем добиваться введения такого запрета», - добавил премьер на чрезвычайном заседании сейма, посвященного ситуации на польско-белорусской границе.

Ситуация на границе двух стран осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомление для участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

В Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов самоорганизовалась, чтобы «исключить насильственное вытеснение польской стороной».

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.
ForUm

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