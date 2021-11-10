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Детективы Национального бюро при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили судью Черниговского окружного административного суда на получении 20 тыс. дол. США неправомерной выгоды.

Как сообщила пресс-служба бюро, деньги судья попросил и получил за вынесение решения по административному делу в пользу истца. Неправомерную выгоду служитель Фемиды получил двумя траншами: 7 тыс. дол. США авансом, до вынесения нужного решения и 13 тыс. дол. США – по факту исполненной договоренности.

Судью разоблачили сразу после получения второго транша. Лицо задержано в порядке ст. 208, ст. 482 УПК РФ.

Решается вопрос об извещении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины.
ForUm

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