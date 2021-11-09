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Во всех непростых ситуациях необходимо довериться Богу, Который Один может защитить от всех кризисов и невзгод.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«У многих людей от постоянного ожидания страха обостряются психические заболевания или проявляются другие недуги, спровоцированные психосоматическими расстройствами (когда под влиянием самовнушения, у человека начинают активизироваться физические проблемы). Кто-то и вовсе доходит до самоубийства», - отметил митрополит Антоний.

Владыка отметил, что часто в подобных ситуациях виноват не только сам человек, впустивший в сердце страх и отчаяние, а «огромная вина лежит и на тех, кто постоянно распространяет панику, нагнетает и запугивает себя и ближних».

Управделами УПЦ подчеркнул, что у драматизаторов нет упования на пришествие Господа, они живут именно несчастьями и ожиданиями проблем, стремясь своими страхами «заразить» окружающих.

«Самое печальное, что таких драматических паникеров становится все больше и больше. Страх ведь очень заразен. И очень опасен.

Стоит ли напоминать, что христиане так себя вести не должны? Да, мы не ждем от земной жизни особых благ и не обольщаемся ими, но точно также, мы живем упованием на нашего Господа и Спасителя. Который Один может защитить нас от всех кризисов и невзгод. Отвергать Божью защиту и постоянно паниковать может лишь человек малодушный и маловерный. Скажу более – такой человек и верующим-то называться не может, ведь если он больше верит в страх, чем в Бога – как это можно назвать?», - подытожил владыка.

 
ForUm

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