также в разделеОбщество
ГосЧС: Вода в Роси пригодна для употребления 10
В ОРДЛО продают свои «паспорта» для получения гражданства РФ 39
Представитель Зеленского в Кабмине Герус привлек «лыжных инструкторов» 23
Родители 16-летней девушки требуют через суд выдать ей паспорт в форме книжечки 25
«Голос Украины» извинился за скандальные высказывания своего журналиста 31
В РФ сериал «Чернобыль» назвали «ядерной клюквой» 22
Минирование Ривненской АЭС оказалось ложным 12
В ОРЛО патруль ОБСЕ попал под обстрел 13
Подозреваемого в госизмене экс-главу крымского суда отпустили из-под стражи 28
Обнародованы первые результаты проб воды из реки Рось 46
Начались регулярные рейсы Кошице-Мукачево 17
Гройсман: Угроз в связи с выбросом химикатов в реку Рось нет 34
Шахтеры из-за долгов по зарплате перекрыли трассу на Львовщине 339
СМИ: ГПУ возобновила дело против Иванющенко 20
Разведение сил у Станицы Луганской возможно не раньше 16 июня 23
Одиозный беглый нардеп снова хочет в Раду 56
СБУ усилила контрразведывательный режим из-за ситуации в Молдове 115
Супрун рассказала, как защититься от солнца 54

Правительство собирается протестировать технологию переписи населения через гаджеты - смартфоны или планшеты - в декабре текущего года. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр экономического развития Степан Кубив в своем блоге на LIGA.net.

«В качестве альтернативы бумажной анкете мы предлагаем гражданам самостоятельно заполнить соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства, например через смартфон. Заполненная информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы обезличить персональные данные при передаче на центральный сервер», - отметил он.

По словам Кубива, для тех, кто не захочет или не сможет самостоятельно ввести данные в электронной форме, будут предлагать ответить на вопросы анкеты, которая будет у представителей команды переписи на специальном смартфоне или планшете.

«Эти данные также защищены и будут попадать на центральный сервер Госстата. В сумме они дадут нам понимание о социологии и демографии региона, фактическом количестве жителей и другую информацию без ее персонализации», - написал вице-премьер.

Он сообщил, что после анализа эффективности такого способа можно будет провести не только перепись населения в 2020 году, но и перейти к следующему этапу - цифровизации других подобных мероприятий - от электронных опросов по важным вопросам до до выборов президента или Верховной Рады через смартфон.

«Главное, что мы уже начали этот процесс», - заключил Кубив.

Напомним, 18 июля 2018 года Кабинет Министров Украины по инициативе Минэкономразвития принял решение о проведении пробной переписи населения Украины в 2019 году.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
4285 грн.
11
Теги