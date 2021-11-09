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Исполнять закон Христов — значит жить и поступать по любви.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Ещё в раю, до грехопадения Бог дал Адаму заповедь, которую необходимо было выполнять. В частности, о хранении рая, о невкушении плодов с дерева познания добра и зла. Но особая потребность в законах появилась после грехопадения, когда исказилось нравственное чувство человека», - сказал владыка.

Апостол Павел говорит: «Закон дан по причине преступлений». «Но какой это был закон? Задолго до Христа все ветхозаветные законы требовали от человека одного - беспрекословного подчинения. Человек должен был слушаться и исполнять. При этом каждое повеление сопровождалось угрозой наказания. Иудеи до сих пор живут по этим законам. Соблюдаешь - будет тебе счастье, не выполняешь - готовься принять наказание. Эти законы призваны дисциплинировать человека, воспитывать и формировать его. Они побуждают человека поступать согласно предписаниям Божественной воли, но в них нет любви», - рассказал архиерей.

Он отметил, что закон Христов требует от человека поступать по любви. 

«Не трепетать, не дрожать от страха наказания, а сделать всё, чтобы нравственный закон стал образом жизни, внутренним содержанием сердца. При этом Христос пришёл в этот мир не нарушать Ветхий закон, а наполнить его новым содержанием, новым смыслом и исполнить его, как верный Сын Высшего Законодателя. Если называем себя Христовыми, то и должны поступать так же. Исполнять закон Христов — значит жить и поступать по любви», - пояснил митрополит.

По словам владыки, Господь требует не просто следования нравственным законам, а сердечного к ним расположения.
 
«Человек, который родился с нравственным чувством в душе, не нуждается в том, чтобы его учили поступать честно и справедливо. Его не нужно учить любить ближнего. Для него это так же естественно, как и дышать. Он так поступает не потому, что ему это нравится и доставляет удовольствие. А потому, что он знает - этим он приносит радость Отцу Своему Небесному. Этим он исполняет Евангелие и уподобляется Христу», - подчеркнул иерарх УПЦ.

Исполнение закона Христова сегодня, как сказал владыка, это избавление от нашей греховной сущности.

«Человек, исполняющий закон Христов, живущий праведной и благочестивой жизнью, не нуждается в законах государственных. Он не нуждается в регламентировании своей жизни. Вот этого государство больше всего и боится. Потому делает и будет делать всё, чтобы Церковь была гонима. Если хотим приносить Богу радость исполнением Его закона, нужно быть едины с Матерью–Церковью и взращивать в своей душе плоды Духа Святого», - заключил митрополит Запорожский Лука.
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