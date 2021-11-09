Святые мученики, отдавшие свою жизнь за Христа, стояли перед важным выбором: отречься от Христа и жить, либо исповедовать веру и умереть.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Многие из мучеников, включая великомучеников Димитрия Солунского, Георгия Победоносца, великомучениц Варвары и Екатерины, были из богатых и знатных родов, но отреклись от славы, знатности, богатства мира сего ради Христа. Точно так же, как новомученики и исповедники Церкви Русской XX столетия», - отметил священник.

Отец Андрей подчеркнул, что современные условия жизни делают человека изнеженным и привязанным к материальному миру.

«Мы должны знать, что все равно наш материально-комфортный оазис потеряем и предстанем перед смертью один на один с Христом и со страшными демонами, которые вопить будут Богу о наших грехах. Чем мы оправдаемся? Сможем ли тогда сказать Господу нашему Иисусу Христу: «Да, Господи, я падал, я грешил, но я старался идти к Тебе по жизни. Мне нужен был Ты. Я искал Тебя… И вот наконец-то я Тебя нашел! Прими меня в Свои Отеческие объятия!». Или в тот момент мы будем отчаянно грустить о потерянном материальном мире, которого и так не станет, в том виде, в каком мы его знали. И с этого отчаяния начинается ад, в котором вечное мучение. С Богом быть не могу, не научился жить, а в тот мир тоже нельзя, он тоже не будет таким, к которому мы приросли. Материя изменится. И мы неизбежно изменимся. Изменимся в сущность рая или в сущность ада. К чему мы подготовили свое человеческое естество на земле, в то и войдем, в сродственность свою», - напомнил священник.

Он подчеркнул, что святые отцы называли жизнь православного христианина «подвигом бескровного мученичества, где в скорбях да болезнях происходит исцеление-спасение души».

Священник объяснил, что каждый должен быть готов ответить на призыв Господа и остаться верным Ему.

«Чтобы войти в рай, нужно внутри себя всегда иметь память о том, что в определенный момент каждый из нас услышит голос Христа, услышит Его призыв, на который нужно будет ответить. Будьте бдительны, бодрствуйте! Сколько раз Спаситель говорил это всем нам в Священном Писании! Наши внутренние чемоданы, наш сердечный рюкзак всегда должны быть собраны. Чтобы, когда услышим голос Бога: «Чадо Мое, где ты?» – мы бы ответили: «Я здесь, Отче! Я собран и готов идти за Тобой», - подытожил священник.