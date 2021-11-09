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Нацполиция отстранила от работы 405 невакцинированных работников, заявил глава  ведомства Игорь Клименко.

«405 работников вообще по Украине (невакцинированные были отстранены от работы в НПУ, - ред.). Они невакцинированы  и они подвергают опасности других работников», - приводит его слова Укринформ.

Клименко также сказал, что в Нацполиции COVID-19 болеет 2500 человек, а вакцинировано от коронавируса практически 95% работников Национальной полиции.

Напомним, Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна.
ForUm

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