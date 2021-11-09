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АО «Укрзализныця» в 2022 году передаст в управление Deutsche Bahn DB Engineering&Consulting пассажирские перевозки.

«По плану мы передаем пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn Consulting со следующего года... напомню, что у Deutsche Bahn есть такой опыт в Казахстане и он довольно успешный», - сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в ходе форума «Большое строительство: новая железная дорога», передает Экономическая правда.

В настоящее время компании реализует первую фазу совместного сотрудничества - предоставление консультационных услуг.

Как сообщалось, АО «Укрзализныця» и Deutsche Bahn Engineering & Consulting 24 августа 2021 года заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок.
ForUm

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