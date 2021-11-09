В Александрийской епархии Украинской Православной Церкви за 2 года восстановили построенную в период 1896-1914 годов церковь в честь великомученика Димитрия Солунского в Светлополе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук епархии, 8 ноября архиепископ Боголеп совершил чин освящения возрожденного храма.

«Этот храм на протяжении десятилетий стоял раненым воином. И Господь услышал его стоны и послал на помощь неравнодушных людей. И каждый свою посильную лепту внес в его возрождение. Еще год назад мало кто верил, что через год можно преодолеть эту боль. Отсутствие купола, крыша, колокольня, все внутренние работы. И сегодня было явлено чудо Господне, состоялось освящение возрожденной святыни», - отметили в пресс-службе епархии.

Церковь Димитрия Солунского в селе Светлополье была построена в период 1896-1914 гг. вместо старой деревянной, построенной в конце ХVIII века. Первая деревянная церковь в Светлополье построена на средства одного из первых землевладельцев Исидора Трандофилова.

Восстановление храма начали в 2019 году. На престольный праздник 2020 года архиепископ Боголеп освящал купола и накупольные кресты.