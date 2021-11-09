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Верующие Украинской Православной Церкви 9 ноября отмечают день памяти преподобного Нестора Летописца - первого историка, писателя и журналиста в Киевской Руси.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук «Православная Церковь», преподобный Нестор считается покровителем спортсменов, журналистов, историков и тех, кто учится.

17-летним юношей Нестор пришел к преподобному Феодосию, стал послушником в Киево-Печерской лавре и принял послушание летописца. К 1113 году он создал «Повесть временных лет».

Благодаря Нестору мы знаем о создании славянской грамоты Кириллом и Мефодием, о крещении княгини Ольги в Константинополе, а князя Владимира в Херсонесе.

Летописец осуждал любое насилие, был против междоусобиц. Свою позицию он выразил в «Сказании о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба».

Упоминая о себе, Нестор часто называл себя грешным. Но, тем не менее, он - единственный русский подвижник, кто входит в число святых римско-католической церкви.

Преподобный Нестор скончался в возрасте 65 лет. Сейчас его мощи хранятся в Ближних Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры.

К святому Нестору обращаются за помощью в учебе, защитой от всяческого зла и в поисках работы.

Нестор был уверен, что книги, «научают мудрости, воздержанию и полезны для души».

Святой Нестор является покровителем Киевских духовных школ, расположенных на территории Киево-Печерской обители, а также историков, богословов, ученых и журналистов.

Также в день памяти преподобного Нестора в Украине отмечается День украинской письменности и языка.
ForUm

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