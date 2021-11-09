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Телеканалы «Пятый» и «Прямой», принадлежавшие пятому президенту Украины Петру Порошенко, объединились в медиахолдинг «Вільні медіа», которому были переданы 100% корпоративных прав телеканалов.

«7 ноября 2021 года вступил в силу неконституционный закон Зеленского о якобы борьбе с олигархами. Ни для кого не секрет, что этот закон направлен на борьбу не с олигархами, а с неугодными СМИ и с демократическими оппозиционными силами… Осознавая опасность, создающую этот закон для дальнейшего финансирования и деятельности независимых СМИ и оппозиционных демократических сил, в минувшую пятницу мы создали новый медиа-холдинг «Вільні медіа», - говорится в заявлении на сайте Прямого.

Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и депутаты, которые были журналистами.

Дополнительные 10% акций холдинга отведены под участие всего трудового коллектива медиа. Таким образом трудовые коллективы являются самым крупным акционером.

Согласно требованиям антикоррупционного законодательства, народные депутаты сразу же передали свои акции в управление телеканалам, то есть опять-таки их трудовым коллективам. Таким образом, они полностью соблюдали требования законодательства по устранению конфликта интересов и обеспечили, что политики не смогут оказывать никакого давления на менеджмент каналов или их редакционный совет или каким-либо образом влиять на редакционную и информационную политику каналов.

Медиа-холдинг «Вільні медіа» приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах «5» и «Прямой».

«Важно также, что документы Соглашения прямо предусматривают запрет Петру Порошенко каким-либо образом влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль «Вільних медіа», - отмечается в заявлении.

Новые владельцы «Вільних медіа» в ближайшее время заключат с каналами соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Как сообщал ForUm, 5 ноября президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициарным собственником субъекта, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года поддерживает или усугубляет такое положение;

4) подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу.

При этом закон теряет силу через 10 лет со дня его введения в действие.
ForUm

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