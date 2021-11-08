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Государственный портал и приложение «Дия» завершил переход в режим работы Active-Active на базе двух частных дата-центров GigaCloud и DeNovo, сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

В результате этих работ «Дия» будет работать на базе двух, географически распределенных дата-центров, которые будут связаны между собой двумя независимыми оптическими линками и работать в режиме Active-Active.

«Также совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Минцифры строит государственный дата-центр, который будет использоваться для резервирования критических государственных информационных систем и реестров. Планируем достроить до конца года»,- сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе Минцифры.

Отмечается, что команда «Дии» ускорила переход на новую отказоустойчивую инфраструктуру и завершила его на два месяца раньше запланированного.

В результате этих работ «Дия» будет работать на базе двух, географически распределенных дата-центров, которые будут связаны между собой двумя независимыми оптическими линками и работать в режиме Active-Active.
ForUm

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