Сегодня, в районе проведения Операции Объединенных сил, погиб уроженец г. Яворова - главный сержант Павлысько Виталий Николаевич, военнослужащий военной службы по контракту 24 ОМБр.
Как сообщила Яворовская районная государственная администрация, он с 2015 года и поныне защищал Родину.
Родился 29 ноября 1973 года, образование средне-специальное, женат.
Во время выполнения боевых задач 7 ноября 2021 года главный сержант трагически погиб.
У военнослужащего остались жена, сын, дочь, мать и отец.
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