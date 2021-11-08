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За прошедшие сутки, 7 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.

Возле Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Гнутово противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты  задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.

Позиции наших воинов возле Новозвановки, Причепиловки, Болотенного и Гранитного попали под обстрел из минометов калибра 120 мм.

В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.

Возле Новолуганского враг дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия.

Недалеко от населенных пунктов Нижнетеплое и Пески противник совершил обстрелы из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Золотого-4 оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих раненых – удовлетворительное.

По состоянию на 7:00, 8 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
ForUm

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