Министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу договорились о создании двусторонней комиссии историков и ученых, которые будут заниматься общей историей. Нужно изучить оригиналы документов и открывать неизвестные страницы общей истории, опровергать стереотипы или искажения.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укринформ".

Он напомнил об обнаруженном ранее в турецких архивах оригинале Брест-Литовского мирного договора.

"Южное направление внешней политики и в целом взаимодействие с югом традиционно было важным для Украины, но история этого измерения пока не до конца раскрыта и описана, поэтому нам нужно много чего изучить. Турция готова к сотрудничеству в этом направлении", - заявил посол.

По его словам, история Украины в целом и история украинско-турецких отношений, в частности, долгий период преподавалась под влиянием советско-российских нарративов.

Еще одним важным направлением работы в культурной дипломатии будет оставаться языковой вопрос, напомнил дипломат.

"Языковой трек стал общегосударственным, и мы заинтересованы в сотрудничестве с Ассоциацией турецкого языка, в частности в вопросе использования топонимов и правильной их транслитерации, использования современного украинского языка при переводе, взаимодействия в лингвистических вопросах", - сказал Боднар.