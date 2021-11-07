С июня 2021 на базе реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования создан Электронный реестр листков нетрудоспособности.

Как пишет УСМГ, специалисты Пенсионного фонда Украины рассказали, что делать, если электронный лист нетрудоспособности не сформирован вследствие отсутствия на дату начала периода нетрудоспособности в реестре застрахованных лиц информации о трудовых отношениях.

Если лицо, в отношении которого создано медицинское заключение о временной нетрудоспособности, официально трудоустроено, необходимо выполнить следующие шаги:

Шаг 1 – в кабинете застрахованного лица на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины проверить наличие данных о трудовых отношениях – начисленную заработную плату (пункт «Моя заработная плата» – Заработная плата/доход (по страхователям)) или обратиться к работодателю для проверки в личном кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Фонда данных о трудовых отношениях.

Шаг 2 – если данных о трудовых отношениях нет или они недостоверны:

страхователю необходимо предоставить отчет по форме Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного из них налога, а также сумм начисленного единого взноса,

если лицо только принято на работу, необходимо подать уведомление о принятии работника на работу,

в случае недостоверности данных страхователю необходимо предоставить уточняющий отчет по достоверным данным.

Шаг 3 – По результатам действий в соответствии с шагом 2 проверить в личном кабинете застрахованного лица и/или страхователя на вебпортале электронных услуг Фонда корректность отображения данных о трудовых отношениях, предоставленных страхователем.

Шаг 4 – В случае корректного отображения данных о трудоустройстве обратиться к врачу с просьбой повторно отправить медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Электронный реестр писем нетрудоспособности.