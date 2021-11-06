Правительство Украины приняло меры, чтобы не допустить дефицит электроэнергии в стране. Об этом в программе "Украина на самом деле" телеканала "Дом" рассказал эксперт Офиса реформ Кабинета министров Украины Максим Гардус.

Отсутствие угля на частных украинских ТЭС он пояснил тем, что весной и летом выросли цены на рынке электроэнергии Европы. Используя данную ситуацию, украинские компании летом сжигали запасы угля для производства электроэнергии, чтобы экспортировать ее в Европу.

"Это был коммерческий выбор. Но, как мы видим по результату, выбор не вполне удачный, поскольку сейчас они бы могли продавать еще дороже, но сейчас у них уже нет угля. То есть летом они спалили запасы для того, чтобы получить кратковременную сверхприбыль", — отметил Гардус.

Эксперт заверил, что население Украины не столкнется с дефицитом электроэнергии. Правительство уже предприняло меры по импорту угля из иных стран для государственной компании "Центрэнерго".

"Уголь будет, поскольку он активно контрактуется за границей. Да, мы видим проблемы с Россией и Казахстаном (Россия остановила продажу угля Украине, также препятствует транзиту через свою территорию угля из Казахстана, — ред.). Но еще есть Польша, США, Колумбия, Южноафриканская республика. Сейчас в Украину уже идет 300 тыс. тонн угля, и продолжаются переговоры о дополнительных объемах. Всего по подсчетам необходимо экспортировать 1,5 млн тонн за отопительный сезон", — сообщил он.

Также есть вариант использовать газ для выработки электроэнергии. Но это может быть временной резервной мерой, так как себестоимость такой энергии будет высокой.

"Правительство приняло решение, что если будет недостаточно угля для производства электроэнергии на ТЭС, можно использовать для этих целей газ. Это мера временная. Для государственной генерации [электроэнергии] "Центрэнерго" должен заключить контракты с главным государственным добытчиком газа "Нафтогазом Украины" и определить цену. Поскольку производство электричества из газа по коммерческой биржевой цене в 32 тыс. грн за 1000 куб. м — это фантастическая история. Поэтому будет найден компромисс, чтобы цена не была столь высокой для "Центрэнерго". И будет производиться электричество вне зависимости от того есть, или нет уголь на складах", — рассказал Гардус.