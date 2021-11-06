Республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер призвали президента США Джо Байдена и дальше вооружать Украину и "развернуть военное присутствие США в Черном море" для предотвращения новой угрозы вторжения со стороны российских войск.

Как пишет Апостроф, об этом сообщает Defense News.

"В связи с недавним сосредоточением российских войск на границе с Украиной мы настоятельно призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведки и оружия", - написали они в письме Байдену.

Отметим, Роджерс и Тернер являются высокопоставленными членами Комитета по вооруженным силам и Подкомитета по стратегическим силам соответственно.

"Мы также настоятельно призываем вашу администрацию развернуть военное присутствие США в Черном море для сдерживания российского вторжения", - добавили они.

Политики подчеркнули, что администрация Байдена "не может игнорировать продолжающуюся угрозу со стороны России международному праву и территориальному суверенитету Украины" и призвали Байдена немедленно рассмотреть вопрос о военном присутствии США в нашем регионе и начать обмен разведданными между США и Украиной, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

Роджерс и Тернер отметили, что Россия активизировала свое агрессивное поведение и риторику, одновременно рекламируя собственную военную модернизацию и критикуя планы Украины по вступлению в НАТО.

"Хотя намерения России не ясны, присутствие элитной 1-й гвардейской танковой армии России подтверждает опасения, что Россия планирует дополнительные вторжения на территорию Украины", - пишут они.

В то же время, Генеральный штаб ВСУ проанализировал сообщения западных средств массовой информации о стягивании российских войск и военной техники к российско-украинской границе. Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заявил, что по данным нескольких украинских органов разведки, "никакого наращивания сил на границе с Украиной не было и нет".