также в разделеМир
ВОЗ одобрила индийскую вакцину от коронавируса Covaxin 8
Ученые разработали индикаторы, которые могут определить свежесть продуктов 10
Германия обязала привитых российским «Спутником» проходить карантин 7
Медики заявили, что президент Чехии не может полностью вернуться к работе 11
В Польше заявили, что белорусский военный пытался выстрелить в польских военнослужащих на границе 17
В Берлине погиб сотрудник посольства РФ, которого считали ФСБшником 37
В Польше показали белорусских пограничников с инструментом для резки металла 29
Ученые: Худший этап пандемии может закончиться в 2022 году 16
В Голливуде требуют запретить использование настоящего оружия на съемках 10
Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавируса 41
В Польше задержали медсестер, выдававших сертификаты без введения вакцины 11
Президент Грузии: Саакашвили не будет помилован 33
ВОЗ одобрила индийскую вакцину Covaxin для экстренного применения 11
Талибы запретили иностранную валюту в Афганистане 12
Посла Беларуси вызвали «на ковер» в Польше из-за вооруженных людей на границе 63
Интернет-ресурс «Белсат» признали экстремистским в Беларуси 17
В Нигерии обвалился 22-этажный дом, сотня человек пропали без вести 38
Vax: Оксфордский словарь выбрал слово 2021 года 42

Республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер призвали президента США Джо Байдена и дальше вооружать Украину и "развернуть военное присутствие США в Черном море" для предотвращения новой угрозы вторжения со стороны российских войск.

Как пишет Апостроф, об этом сообщает Defense News.

"В связи с недавним сосредоточением российских войск на границе с Украиной мы настоятельно призываем вашу администрацию принять немедленные и быстрые меры для оказания поддержки Украине в виде разведки и оружия", - написали они в письме Байдену.

Отметим, Роджерс и Тернер являются высокопоставленными членами Комитета по вооруженным силам и Подкомитета по стратегическим силам соответственно.

"Мы также настоятельно призываем вашу администрацию развернуть военное присутствие США в Черном море для сдерживания российского вторжения", - добавили они.

Политики подчеркнули, что администрация Байдена "не может игнорировать продолжающуюся угрозу со стороны России международному праву и территориальному суверенитету Украины" и призвали Байдена немедленно рассмотреть вопрос о военном присутствии США в нашем регионе и начать обмен разведданными между США и Украиной, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.

Роджерс и Тернер отметили, что Россия активизировала свое агрессивное поведение и риторику, одновременно рекламируя собственную военную модернизацию и критикуя планы Украины по вступлению в НАТО.

"Хотя намерения России не ясны, присутствие элитной 1-й гвардейской танковой армии России подтверждает опасения, что Россия планирует дополнительные вторжения на территорию Украины", - пишут они.

В то же время, Генеральный штаб ВСУ проанализировал сообщения западных средств массовой информации о стягивании российских войск и военной техники к российско-украинской границе. Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала заявил, что по данным нескольких украинских органов разведки, "никакого наращивания сил на границе с Украиной не было и нет".
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги