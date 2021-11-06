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Дистанционное обучение в школах Киева будет продолжаться до улучшения эпидемиологической ситуации, пишет CRIMEZONE.

“Многие дети болеют в эту волну. И многие болеют тяжело. К сожалению, у нас есть летальные случаи среди детей. Поэтому учащиеся вернутся в школы после улучшения эпидемиологической ситуации. Мы все надеемся, что это произойдет в ближайшее время”, - отметил киевский городской голова Виталий Кличко.

Виталий Кличко добавил, что ситуация с распространением вируса сейчас тревожна.
ForUm

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