Дистанционное обучение в школах Киева будет продолжаться до улучшения эпидемиологической ситуации, пишет CRIMEZONE.

“Многие дети болеют в эту волну. И многие болеют тяжело. К сожалению, у нас есть летальные случаи среди детей. Поэтому учащиеся вернутся в школы после улучшения эпидемиологической ситуации. Мы все надеемся, что это произойдет в ближайшее время”, - отметил киевский городской голова Виталий Кличко.

Виталий Кличко добавил, что ситуация с распространением вируса сейчас тревожна.