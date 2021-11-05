также в разделеРелигия
Патриарх Кирилл рассказал, как молиться о некрещеных и представителях религий 7
Умерла настоятельница Корецкого монастыря УПЦ 7
В субботу верующие УПЦ будут поминать умерших 6
Украинцы в соцсетях поздравляют Предстоятеля УПЦ с 77-летием 6
В Киеве появится улица в честь известного иконописца-монаха Киево-Печерской лавры 21
На Луганщине освящен крест и купол строящегося храма УПЦ в честь блаженной Матроны 9
Предстоятель УПЦ сегодня празднует 77-летие 17
На Донбассе верующие УПЦ простились со схиархиепископом Алипием 44
Митрополит УПЦ рассказал о силе помощи Казанской иконы Богородицы 25
Лавра не горит, возгорание ликвидировано, ничего не сгорело - Митрополит Павел 33
Предстоятель УПЦ расскажет о важной задаче для всех православных 13
Митрополит Антоний рассказал, как вера изменила жизнь Пушкина 54
Патриарх Кирилл рассказал о важности крещения человека, который находится при смерти 14
Спикер УПЦ напомнил, что Церковь выступает за добровольную вакцинацию 14
На Полтавщине митрополит УПЦ посадил дубовую рощу 13
Сегодня верующие УПЦ празднуют день Казанской иконы Божьей Матери 21
В УПЦ впервые перевели на украинский язык произведения отцов Церкви и христианских писателей IV-V веков 9
Священник УПЦ рассказал, почему милостыню нельзя подавать напоказ 13

Христианам заповедано быть милосердными и сострадательными по отношению ко всем, независимо от их вероисповедания, но при этом они должны неукоснительно следовать за истиной Христовой и хранить ее.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Христианин может пожертвовать своей жизнью, состоянием, благами для иноверного, но никогда он не смеет жертвовать истиной, потому что истина существует вне него и ему не принадлежит, заключал святитель Николай. Истина - одна. Бог - один. И Церковь - одна. Верующий в Господа нашего Иисуса Христа верит и в Церковь Его Святую, оставленную на земле Господом и возглавляемую Им. Других путей ко спасению не существует», - отметил митрополит Антоний.

Владыка рассказал, как проявляется истинная вера.

«Если человек сомневается в этой аксиоме, он сомневается в истине, а значит, не верит. Вера происходит не от ума, пытающего во всем разобраться, дойти до самой сути, а от сердца. Чистые сердцем Бога узрят - заповедано нам. Пытающиеся же умом постичь Бога разобьются о камни собственной гордыни», - подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что «вера - это дар Божий, это шаг Бога навстречу к человеку, стремящемуся всем сердцем к Нему».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги