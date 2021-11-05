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Привитые российской вакциной «Спутник» граждане при прибытии в Германию должны проходить карантин, подтвердил представитель Минздрава ФРГ Оливер Эвальд.

«Эта вакцина не признана европейскими регуляторами, поэтому привитые ею граждане должны проходить карантин», - сказал он журналистам в Берлине в пятницу, передает Интерфакс.

Минздрав ФРГ расценивает граждан, привитых «Спутником», как не прошедших вакцинацию, поскольку российская вакцина не сертифицирована Европейским агентством по лекарственным средствам EMA. Таким образом те люди, которые по рабочим визам или по другим визам со специальным разрешением прибывают в настоящее время, должны отправляться в карантин.

Россия с 7 июля этого года расценивается немецким институтом Роберта Коха как зона высокого риска коронавируса.

Граждане, прибывающие из таких зон, должны регистрироваться и проходить 10-дневный домашний карантин. Он может быть завершен предварительно, если тест покажет отрицательный результат на коронавирус. Тест можно проходить не ранее чем через пять дней после въезда в ФРГ.
ForUm

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