Премьер-министр Денис Шмыгаль во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде призвал украинцев вакцинироваться против COVID-19.

Отвечая на вопросы народных депутатов, Шмыгаль подчеркнул, что вакцинирован двумя дозами и продемонстрировал внутренний COVID-сертификат в смартфоне.

«Я вакцинировался в июне этого года в рамках вакцинации организованных коллективов вместе с работниками Кабинета Министров и Секретариата Кабмина. Есть внутренний и международный сертификаты. Моя семья также привита – разными вакцинами. Ведь все имеющиеся в Украине вакцины надежны и безопасны. Призываю украинцев вакцинироваться: и народные депутаты, и все граждане Украины», — отметил премьер-министр.

Ранее Шмыгаль сообщал, что всего в регионах доступно 9 миллионов доз вакцины. До конца года, по его словам, Украина получит еще около 19 миллионов доз.