Служба безопасности Украины разоблачила работу сети колл-центров, выполнявших заказы Госдумы РФ. Клиентами «предпринимателей» были также ряд ведущих российских телеканалов и финансовых учреждений, фигурирующих в санкционных списках СНБО Украины, сообщил пресс-центр ведомства.
По данным следствия, противоправную деятельность трех колл-центров в Черкассах и Умани организовали местные коммерсанты. Киберспециалисты СБУ получили доказательства финансирования их деятельности страной-агрессором.
Колл-центры проводили социологические опросы граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по поводу их участия в выборах в Госдуму РФ, состоявшихся в сентябре этого года.
Операторы собирали информацию о:
- политических предпочтениях,
- рейтингах партий,
- пожеланиях граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по улучшению политической обстановки.
Кроме этого, работники колл-центра выполняли заказы пенсионного фонда РФ, российских телеканалов, такие как НТВ+, Ростелеком и подсанкционных банковских учреждений: ВТБ, Альфа-Банк, Газпром Банк и другие.
Организаторы привлекали к работе до 200 операторов, работавших круглосуточно в две смены.
В ходе обысков в офисных помещениях колл-центров правоохранители изъяли:
- более 120 компьютеров с программным обеспечением российского производства;
- документы, свидетельствующие о сотрудничестве нелегальной структуры со страной-агрессором;
- черную бухгалтерию;
- инструкции по обслуживанию клиентов, методам конспирации на случай проверок, технической документации с графиками работы работников центра.
В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности колл-центров.
Операция проводилась совместно со следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Уманской окружной прокуратуры.
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