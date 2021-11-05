Служба безопасности Украины разоблачила работу сети колл-центров, выполнявших заказы Госдумы РФ. Клиентами «предпринимателей» были также ряд ведущих российских телеканалов и финансовых учреждений, фигурирующих в санкционных списках СНБО Украины, сообщил пресс-центр ведомства.

По данным следствия, противоправную деятельность трех колл-центров в Черкассах и Умани организовали местные коммерсанты. Киберспециалисты СБУ получили доказательства финансирования их деятельности страной-агрессором.

Колл-центры проводили социологические опросы граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по поводу их участия в выборах в Госдуму РФ, состоявшихся в сентябре этого года.

Операторы собирали информацию о:

политических предпочтениях,

рейтингах партий,

пожеланиях граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по улучшению политической обстановки.

Кроме этого, работники колл-центра выполняли заказы пенсионного фонда РФ, российских телеканалов, такие как НТВ+, Ростелеком и подсанкционных банковских учреждений: ВТБ, Альфа-Банк, Газпром Банк и другие.

Организаторы привлекали к работе до 200 операторов, работавших круглосуточно в две смены.

В ходе обысков в офисных помещениях колл-центров правоохранители изъяли:

более 120 компьютеров с программным обеспечением российского производства;

документы, свидетельствующие о сотрудничестве нелегальной структуры со страной-агрессором;

черную бухгалтерию;

инструкции по обслуживанию клиентов, методам конспирации на случай проверок, технической документации с графиками работы работников центра.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности колл-центров.

Операция проводилась совместно со следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Уманской окружной прокуратуры.