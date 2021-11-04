Ирина Верещук планирует на следующей неделе осуществить свою первую рабочую поездку на Донбасс в качестве вице-премьера – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Если все будет хорошо, я планирую на следующей неделе сразу же, безотлагательно, поехать на Донбасс», - сообщила она журналистам в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.

При этом она уточнила, что прежде всего хочет поговорить с людьми, «которые там живут, которые знают о проблемах наилучшим образом, которые страдают от безработицы, экологических угроз и у которых действительно есть на сегодняшний день проблемы с оплатой жилищно-коммунальных услуг».

4 ноября Верховная Рада назначила народного депутата Ирину Верещук на должность вице-премьера - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.