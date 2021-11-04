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За прошедшие сутки, 3 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, говорится в сводке ООС.

Вблизи населенного пункта Лобачево противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Пивденного враг дважды обстрелял позиции наших защитников, применяя станковые противотанковые гранатометы и минометы калибра 120 мм.

Недалеко от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

У Золотого-3 вражеские войска вели огонь из минометов калибра 82 мм.

В районе Новозвановки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00, 4 ноября, нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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