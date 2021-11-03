Неправильно говорить, что в каких-то местах богослужения лучше, а в каких-то хуже.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Сама формулировка, что какое-то богослужение может быть лучше, а какое-то - хуже, неверна в корне. Нет «лучших» богослужений и «худших», ведь каждое богослужение, независимо от того, где оно совершается: в столице или глухом селе, в лавре или в небольшом вагончике, оборудованном под храм - это молитва, в которой мы прославляем своего Творца», - отметил Андрей Музольф.

Преподаватель Киевских духовных школ обратил внимание, что не имеет значения, в каком храме или монастыре совершается Евхаристия.

«Ведь каждая Евхаристия, независимо от того, где она совершается или кем - хоть патриархом, хоть приходским священником - это одна и та же Жертва, в которой хлеб и вино таинственным, непостижимым для человека образом, претворяется в истинные Тело и Кровь Христа, а человек, принимающий участие в этом Таинстве, становится причастником Самого Господа и тем самым получает залог жизни вечной»,- подчеркнул Андрей Музольф.

Он напомнил, что главное, чтобы храм и священнослужитель принадлежал к Канонической Церкви и не находился в расколе, «ведь Таинства, совершенные раскольниками, являются не только недействительными, но и духовно вредными для человека, потому что совершаются, если сказать о них словами молитвы ко Святому Причащению, «в суд и в осуждение».