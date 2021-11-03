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В Святогорской лавре состоятся заупокойные богослуженния по новопреставленному схиархиепископу Алипию.

Как сообщили Центру информации УПЦ в Святогорской лавре, схиархиепископ Алипий был одним из самых старших архиереев Украинской Православной Церкви. При нем начал свое возрождение Свято-Успенский Святогорский монастырь, впоследствии - Святогорская лавра.

Сегодня в Святогорской лавре во время всенощного бдения состоится встреча гроба с телом схиархиепископа Алипия и панихида. По окончании богослужения у гроба всю ночь будет совершаться чтение Евангелия.

В четверг - в 07.00, по окончании полунощницы состоится заупокойная лития и проводы почившего владыки Алипия из Святогорской лавры - в Свято-Покровский монастырь города Лиман, где после встречи будет совершена заупокойная Литургия, отпевание и погребение возле храма Феодоровской иконы Божией Матери.

Викарий Горловской епархии схиархиепископ Краснолиманский Алипий (Погребняк) умер 2 ноября на 77 году жизни после тяжелой, продолжительной болезни.
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