На Черниговщине пограничники с таможенниками предотвратили попытку незаконного вывоза валюты и предметов, которые, скорее всего, имеют культурно-историческую ценность.

По данным пресс-службы погранведомства, скрытые от контроля предметы и средства были обнаружены во время проверки автомобиля «Мерседес», прибывшего в пункт пропуска «Сеньковка». Имея информацию от оперативных сотрудников Черниговского пограничного отряда о возможном перемещении товаров, составляющих культурную ценность, пограничники инициировали углубленный обзор.

Обзорная группа обнаружила икону Андрея Первозванного в серебряной ризе, которую водитель закрепил клейкой лентой на спине под одеждой.

Также у киевлянина 1968 года рождения на границе обнаружили значительное количество валюты и произведения предполагаемого авторства Фаберже и Дали – в автомобиле нашли незадекларированные 1 670 000 российских рублей и 10 665 долларов США, а также элемент старинной посуды с клеймом «Карл Фаберже» и автограф Сальвадора Дали с сертификатом.

Пока обстоятельства нарушения выясняются. Автомобиль, валюту и предметы, вероятнее всего, имеют культурно-историческую ценность, временно изъяты таможней. Последующие решения по ним будут приниматься после соответствующих экспертиз.