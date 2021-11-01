также в разделеМир
Таиланд открылся для вакцинированных туристов 9
В Латвии нарушитель комендантского часа подорвал автомобиль 19
Блинкен: США будут мешать Ирану строить беспилотники 18
Грузинская оппозиция проведет акцию протеста после проигрыша на местных выборах 37
Россия обновила рекорд по количеству инфицированных COVID-19 22
В США Хэллоуин начался со стрельбы: есть жертвы 16
Актер Болдуин прокомментировал смерть Хатчинс 28
Страны G20 планируют вакцинировать 70% взрослого населения мира 11
SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon 17
Джонсон рассказал о самочувствии Елизаветы II 49
Россия остановила поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа 66
В России зафиксировали новый максимум по числу зараженных коронавирусом 41
Саудовская Аравия решила выслать ливанского посла 14
Саммит G20 стартовал в Риме 18
Вакцину Pfizer для детей от 5 лет разрешили в США 10
COVID-19 в Китае: зафиксировано рекордное с сентября количество инфицированных 53
МИД РФ: США высылают 55 российских дипломатов 58
Польша будет строить стену на границе с Беларусью 16

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в официальной церемонии открытия Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26, которая проходит в Глазго (Великобритания).

 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Кроме того, на церемонии открытия выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, герцог Эдинбургский, а также общественные деятели и активисты, занимающиеся вопросами климатических изменений.

 

Саммит СОР26 продлится 1-2 ноября. В климатической конференции примут участие президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель. В общей сложности ожидается участие в ее сессиях около 120 мировых лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на конференции 1 ноября.

26-я Конференция Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (COP26) станет площадкой для масштабного обсуждения ключевых трансформационных изменений в глобальной климатической политике.

Главная цель COP26 – активизировать усилия сторон для достижения целей Парижского соглашения – удержание роста средней мировой температуры на уровне значительно ниже +2 °C от доиндустриальных показателей и направление усилий на ограничение роста температуры до +1,5 °C от доиндустриальных уровней.

Кроме того, предполагается существенно сократить уровень выбросов парниковых газов к 2030 году и достичь нулевого уровня выбросов к середине столетия. Важным вопросом является мобилизация средств в размере 100 миллиардов долларов в год для климатических мероприятий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги