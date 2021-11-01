Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в официальной церемонии открытия Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26, которая проходит в Глазго (Великобритания).

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Кроме того, на церемонии открытия выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, герцог Эдинбургский, а также общественные деятели и активисты, занимающиеся вопросами климатических изменений.

Саммит СОР26 продлится 1-2 ноября. В климатической конференции примут участие президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель. В общей сложности ожидается участие в ее сессиях около 120 мировых лидеров.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на конференции 1 ноября.

26-я Конференция Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (COP26) станет площадкой для масштабного обсуждения ключевых трансформационных изменений в глобальной климатической политике.

Главная цель COP26 – активизировать усилия сторон для достижения целей Парижского соглашения – удержание роста средней мировой температуры на уровне значительно ниже +2 °C от доиндустриальных показателей и направление усилий на ограничение роста температуры до +1,5 °C от доиндустриальных уровней.

Кроме того, предполагается существенно сократить уровень выбросов парниковых газов к 2030 году и достичь нулевого уровня выбросов к середине столетия. Важным вопросом является мобилизация средств в размере 100 миллиардов долларов в год для климатических мероприятий.