Константинопольский Патриарх Варфоломей оскорбил представителей поместных Православных Церквей, так как не имел полномочий единолично даровать автокефалию Украине.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Цекрви, такое мнение высказал викарий Святейшего Патриарха Сербского Порфирия епископ Моравичский Антоний на Международной научной конференции «Соборность Церкви: богословские, канонические и исторические измерения» сегодня в Киево-Печерской лавре.

«Некоторые из поместных Православных Церквей неоднократно предлагали Патриарху Варфоломею встретиться и обсудить украинский вопрос, который потом может возникнуть и в других Церквях, потому что это прецедент. Патриарх Варфоломей не советовался ни с кем из поместных Православных Церквей. Это оскорбляет других предстоятелей поместных Церквей и они считают, что Варфоломей первый между равными по чести, но не первый, как Папа Римский. У него нет таких полномочий. Вселенские соборы и отцы Церкви говорят, что Константинопольский Патриарх не может быть тем, кто принимает единолично такие решения, как дарование автокефалии одной из структур поместных Церквей», - отметил епископ Антоний.

Также он отметил, что Сербская Церковь разделяет с Украиной боль раскола.

«Если болит один часть тела, то болит все тело, а «все тело» - это Церковь. Если у вас болит зуб, то вам неприятно, болеет весь организм. Также если раскол идет в одной части Церкви, то мы чувствуем, что этот раскол влияет на всю вселенскость Церкви. Вселенскость Церкви – в единстве. Мы не разделяем, что Украина где-то отдельно, Константинополь где-то отдельно, а Сербия где-то отдельно. Церковь едина, потому что единый глава Церкви – Спаситель Иисус Христос. Поэтому если страдает украинский народ, страдают и все поместные Церкви», - заявил епископ Антоний.

В то же время, единоличное решение Константинопольского патриарха может привести к разрыву евхаристического общения Сербской Церкви и Константинополя, так как Варфоломеем был создан прецедент.

«Пока это не произошло. Но если будут приниматься какие-то решения по вопросу Македонии, Черногории, то, скорее всего, нас может ожидать такое несчастное явление, которое может разорвать евхаристическое отношение между Константинополем и Сербской Церковью», - резюмировал епископ Антоний.