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Минэкономики, Госпродпотребслужбе и Национальной полиции поручено активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в ТРЦ и заведениях общественного питания в регионах, которые находятся в «красных» зонах эпидопасности, сообщила пресс-служба правительства.

В Национальной полиции сообщили, что за прошедшую неделю с целью выявления подделки COVID-документов было проведено 20 обысков, из них 3 — в медучреждениях и 1 — в туристическом агентстве. Задокументирована в течение недели незаконная деятельность 3 врачей, изъято 170 международных свидетельств о вакцинации и заблокировано 2 Telegram-канала. Мониторинг также выявил незаконную деятельность более 60 посредников и 20 медицинских работников, представляющих 13 медицинских учреждений, и 40 веб-ресурсов.

По информации Нацполиции, за прошедшую неделю начато более 90 уголовных производств по факту подделки COVID-документов, 55 производств — по материалам Госпогранслужбы.

Всего начато 1065 уголовных производств, из которых 80 в отношении работников медицинских учреждений и 35 в отношении работников туристических агентств.
ForUm

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