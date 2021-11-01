В регионах, которые одни из первых вошли в «красную» зону, отметили стабилизацию показателей заболеваемости COVID-19, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля 1 ноября.

В частности, это Херсонская, Запорожская и Донецкая области.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, за прошедшую неделю сделано 1 млн 740 тысяч прививок против COVID-19.

«Правительство не вводило локдаун, который действовал в Украине во время предыдущих вспышек заболевания. Вместо закрытия ТРЦ или заведений питания, им разрешено работать без дополнительных ограничений, при полной вакцинации. Это оптимальный баланс для того, чтобы замедлить распространение болезни и не останавливать экономическую активность в стране. Государство обеспечило возможность каждому бесплатно прививаться эффективной, проверенной вакциной», – отметил Шмигаль.

По информации Министерства здравоохранения, за прошедшую неделю выявлено 152 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Из них 93,5% людей — не вакцинированы. При этом стабилизировалась динамика прироста новых случаев и количества госпитализаций. Так, за прошлую неделю в больницу попали 34 тысячи человек, из которых 93,2% — невакцинированы.

Также в Минздраве сообщили, что на прошлой неделе возобновили деятельность два завода по производству кислорода, проводившие регламентные работы. Благодаря этому в систему кислородоснабжения включено дополнительно 140 тонн жидкого кислорода. В Минздраве подчеркнули, что в последнее время значительно возросло потребление кислорода, поэтому Министерство работает над привлечением других заводов, которые готовы его поставлять.

По информации Министерства развития общин и территорий, на прошлой неделе возобновлена ​​деятельность рабочей группы с целью проверки выполнения регионами решения правительства по предотвращению распространения коронавируса. Также представители Минрегиона, Минздрава, МВД и Госпродслужбы отправились в регионы для соответствующих проверок.

По итогам совещания профильным министерствам было поручено организовать координацию закупки кислородных станций. На эти нужды правительство выделило дополнительно 400 млн грн.

Также было поручено Минэкономики, Госпродслужбе и Национальной полиции активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в ТРЦ и заведениях общественного питания в регионах, находящихся в «красных» зонах эпидопасности.