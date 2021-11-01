В отелях «Киев» и «Национальный», которые находятся возле Верховной Рады в Киеве, будут работать мобильные пункты вакцинации для всех желающих, сообщил председатель Рады Руслан Стефанчук на согласительном совете.

«Хочу напомнить, что в Верховной Раде мы продолжаем свою вакцинацию. Кроме этого, по предварительным договоренностям, учитывая количество желающих в Украине, желающих вакцинироваться, насколько я знаю, в гостиницах «Киев» и «Национальный» будут открыты пункты вакцинации для всех желающих. Поэтому все, кто видит очереди, пожалуйста, приезжайте в эти гостиницы, принадлежащие Управлению Верховной Рады, мы там также будем организовывать мобильные пункты вакцинации», - приводи слова Стефанчука Украинская правда.

Также Стефанчук напомнил, что во вторник нардепы должны принять постановление, которое запретит всем, и депутатам, и журналистам, посещать здание парламента непривитым или без ковид-теста.

Напомним, за сутки 31 октября в Украине зафиксировали 13 936 случаев заболевания коронавирусной болезнью.

На фоне усиления ограничений для невакцинированных граждан за последнюю неделю октября в Украине сделали 1 740 231 прививок против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь Covid-19.