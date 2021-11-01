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За сутки 31 октября в Украине зафиксировано 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 828 человек;
  • летальных исходов – 298;
  • выздоровели – 5 885 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 936 238 человек;
  • выздоровели – 2 442 098 человек;
  • летальных исходов – 68 027;
  • проведено ПЦР-тестирований – 14 455 647.

С начала вакцинальной кампании привито 10 245 775 человек, из них получили одну дозу – 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

За прошедшую неделю сделана 1 740 231 прививка! Для сравнения это больше, чем за весь июнь!

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
ForUm

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